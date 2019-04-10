تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Reno وأيضاً Reno بميزة تكبير حتى 10 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسمياً الآن في مؤتمرها الذي عقد في الصين عن الإصدارات الأولى من خط إنتاج Reno، مع هاتف Reno وأيضاً Reno 10x Zoom الذي يأتي بتقنية تكبير حتى 10 مرات.

هاتف Oppo Reno 10x

تقدم شركة Oppo هاتف Reno الذي يدعم تقنية التكبير حتى 10 مرات، جيث تتميز الكاميرة الرئيسية بمستشعر 13 ميجا بيكسل مع عدسات F/3.0 periscope، وتكبير hybrid حتى 10 مرات، إلى جانب مستشعر 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/1.7، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.2 وزاوية عرض 120 درجة مع عدسات واسعة الزوايا وهي مميزات تنافس بها Oppo هاتف P30 Pro من هواوي.

أيضاً يضم هاتف Reno 10x كاميرة سيلفي منبثقة بتصميم مائل مع مستشعر 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.0 مع زاوية 79.3 درجة.

هاتف Reno 10x يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 و8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تختلف بين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 93.1 من إطار الهاتف.

كما يعمل هاتف Reno 10x Zoom بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ColorOS 6، كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة، وقدرة البطارية 4065 mAh، يدعمها تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Reno 10x Zoom بألوان الأخضر والأسود، حيث يأتي النموذج الأول بسعر 595 دولار بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 670 دولار، أيضاً يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 714 دولار.

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هاتف Oppo Reno

تقدم Oppo هاتف Oppo Reno كأحد الإصدارات المتوسطة مع رقاقة معالج Snapdragon 710، كما ينطلق بكاميرة سيلفي shark fin، مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويأتي هذا الإصدار بنفس مواصفات الكاميرة لكن دون تقنية التكبير حتى 10 مرات، حيث يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/1.7، إلى جانب مستشعر لعمق التصوير بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف Reno بقدرة 3765 mAh في البطارية، مع دعم تقنية الشحن VOOC 3.0، أيضاً من المقرر أن تتوفر نفس الإختيارات في الذاكرة العشوائية السعة التخزينية للهاتف.

كما ينطلق هاتف Oppo Reno بألوان الأخضر، الأسود، الوردي، البنفسجي، ويبدأ سعر الهاتف في النموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت من 446 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 491دولار، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 536 دولار.

هاتف Oppo Reno يتوفر في 19 من أبريل في أسواق الصين كما ينطلق هاتف Reno 10x Zoom في الأسواق خلال شهر مايو، بينما ينطلق كلا الهاتفين عالمياً في 24 من أبريل.

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