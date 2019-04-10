تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن Snapdragon 730 و730G بدقة 8 نانومتر وSnapdragon 665 بدقة 11 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق تصنيع رقاقات المعالج مؤخراً عن إصدارات الشركة الجديدة من رقاقات Snapdragon 730 و730G المميزة بدقة تصنيع 8 نانومتر، إلى جانب Snapdragon 665 بدقة تصنيع 11 نانومتر.

تجلب شركة كوالكوم إلى وحدة معالجة Snapdragon 730 بعض التقنيات التي كانت حصرية في السابق على مجموعة من الأجهزة، مع آداء أسرع مرتين أكثر في تقنية الذكاء الإصطناعي، وقدرة على توفير الطاقة 4 مرات أكثر، ودعم تقنية 4K HDR في الفيديو، وPortrait.

وتدعم وحدة المعالجة رقاقة Kryo 470 مع كرت شاشة Adreno 618 كما تتكامل مع Vulkan 1.1 ومودم Snapdragon X15 LTE، أيضاً تأتي وحدة المعالجة بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6.

كما قدمت كوالكوم Snapdragon 730G المخصصة لدعم الألعاب، حيث تتكامل الأجهزة والبرمجيات في وحدة المعالجة مع تحسينات لدعم اللاعبين على الأجهزة المحمولة، حيث تتميز Snapdragon 730G بمجموعة من المميزات التالية:

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آداء أسرع في عرض الجرافيك بنسبة 15% مقارنة برقاقة Snapdragon 730، وآداء أسرع بنسبة 25% مقارنة بآداء Snapdragon 710، كما يدعم وحدة المعالجة كرت شاشة Adreno 618.

آداء أفضل في الألعاب بفضل تكامل تقنية كوالكوم مع مطوري الألعاب لتحسين آداء Snapdragon 730G في بعض الألعاب المختارة

دعم تقنية HDR في الألعاب، مع عرض حيوي للرسوم، ومعالجة سينمائية للرسوم، كما تدعم ظلال الألوان بما يصل إلى أكثر من مليار لون.

ملحقات تدعم اللاعبين في الحفاظ على مستوى آداء ثابت في الألعاب

تقنية لإدارة ثبات إشارة Wi-Fi دون أي تأخير في الإتصال مع تحسينات في إعدادات الشبكة لدعم اللاعبين بتجربة مميزة في الألعاب على شبكة الإنترنت، مع عرض إنسيابي وسريع للإطارات

تحسينات في الكاميرة مع دعم تقنية Cinemagraph، وأيضاً تنشيط الصوتيات منخفضة الطاقة، ودعم إطارات بالحركة البطيئة حتى 960 إطار لكل ثانية

مواصفات Snapdragon 730

وحدة معالجة ثماني الأنوية مع اثنان من أنوية Kryo 470 بسرعة 2.2GHz و6 من أنوية Kryo 470 بسرعة 1.8GHz

دقة تصنيع 8 نانومتر

ذاكرة تصل إلى 8 ججيا بايت، مع 2 في 16 LPDDR4x بسرعة 1866MHz، و eMMC، وUFS 2.1، وSD 3.0، وUSB 3.1

دعم كرت شاشة كوالكوم Adreno 618

تدعم واجهات برمجية OpenCL 2.0 Full، و DirectX 12، وOpenGL ES 3.2، وأيضاً Vulkan 1.1

تقنية كوالكوم Spectra 350 ISP لدعم مستشعر يصل إلى دقة 192 ميجا بيكسل، و48 ميجا بيكسل مع MFNR ، وما يصل إلى 36 ميجا بيكسل مع MFNR، و ZSL، وبمعدل 30 إطار لكل ثانية في الكاميرة الأحادية، و22 ميجا بيكسل في الكاميرة المزدوجة، كما تدعم وحدة المعالجة Dual 14-bit ISP، Zero Shutter Lag، تركيز تلقائي مزدوج، يدعم تقنية Ultra HD 4K في الفيديو عند 30 إطار لكل ثانية، مع تدرج لوني في الفيديو 2020، وألوان 10-bit في تسجيل الفيديو، كما تدعم وحدة المعالجة تنسيق HDR10, HLG, 4K HDR في الفيديو

تدعم وحدة المعالجة جودة عرض FHD بلس بدقة 2520 في 1080 بيكسل، وأيضاً دعم تقنية HDR10.

تدعم كلاً من تقنية كوالكوم Hexagon 688 DSP، وتقنية All-Ways Aware، وSDK

دعم تقنية كوالكوم TrueWireless ستريو بلس

تشغيل فيديو 4K HDR10 PQ وHLG

شريحة مودم Snapdragon X15 LTE بآداء يصل إلى 800 ميجا بايت لكل ثانية في DL، و150 ميجا بايت لكل ثانية في UL، و4 في 4 MIMO.

دعم الشرائح SIM المتعددة

دعم جودة HD، وUltra HD في الصوتيات

مجهزة لدعم شبكات Wi-Fi 6، و802.11ax، و802.11ac Wave 2

دعم تردد 2.4 GHz و5 GHz في Wi-Fi

دعم البلوتوث 5

تقنية الشحن السريع 4 بلس من كوالكوم.

من جانب أخر قدمت كوالكوم Snapdragon 665 التي تتميز بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع دعم الجيل الثالث من تقنية الذكاء الإصطناعي، وHexagon 686 DSP، بالإضافة إلى HVX، كما تقدم آداء أسرع مرتين أكثر في تقنية الذكاء الإصطناعي مقارنة برقاقة Snapdragon 660.

ومن المقرر أن تدعم تقنية Spectra 165 ISP ميزة التعرف على المشهد مع ضبط تلقائي في HDR، كما تأتي الرقاقات بمميزات متطورة للكاميرة مع تركيز تلقائي Hybrid، دعم التكبير البصري، كما يدعم الرقاقة أنوية Kryo 260، وكرت شاشة Adreno 610 مع شريحة مودم X12 LTE.

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