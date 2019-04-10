سامسونج تؤكد رسميًا أنها قامت بالتخلي نهائيًا عن سلسلة Galaxy J Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية المتوسطة التي تنتمي إلى سلسلة Galaxy A Series هذا العام، واليوم أعلنت الشركة رسميًا أن سلسلة هواتف Galaxy J Series المتدنية لم تعد موجودة وأنه تم التخلي عنها إلى الأبد.

في الواقع، لقد قامت شركة سامسونج اليوم بإطلاق فيديو ترويجي جديد للهاتفين Galaxy A30 و Galaxy A50، ولكنها قامت في نفس الوقت في هذا الفيديو الترويجي بتأكيد حقيقة أنها تخلت رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy J Series، وأن سلسلة هواتف Galaxy A Series التي أعلنت عنها هذا العام تأتي في الأساس للحلول مكان سلسلة هواتف Galaxy J Series القديمة. وتوفر هواتف Galaxy A Series الجديدة تصاميم عصرية مع مواصفات تقنية متوسطة مقابل أسعار معقولة مع العلم بأن غالبية هواتف Galaxy A Series التي أعلنت عنها شركة سامسونج هذا العام تمتاز ببطاريات قوية تستطيع الصمود ليوم كامل على أقل تقدير.

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تحتوي سلسلة هواتف Galaxy A Series الجديدة كذلك على كاميرات خلفية مزدوجة أو ثلاثية بإستثناء Galaxy A10 الذي يضم كاميرا واحدة بدقة 13 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذه السلسلة جاءت كذلك مع شاشات بتقنية Super AMOLED، ومرة أخرى بإستثناء الهاتف Galaxy A10.

وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن كل من Galaxy A10 و Galaxy A20 و Galaxy A30 و Galaxy A40 و Galaxy A50 و Galaxy A70، إلا أن الناس ينتظرون الهاتف Galaxy A80 المعروف سابقًا بإسم Galaxy A90. ومن المتوقع أن يضم هذا الهاتف آلية منبثقة للكاميرا ودوارة في نفس الوقت مما يسمح بإستخدام الكاميرا الخلفية لإلتقاط الصور السلفي كذلك.