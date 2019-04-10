الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD

فاطمة أيت طالب - دبي - في الحدث الذي عقدته اليوم بالعاصمة الصينية بكين، قامت شركة Oppo كذلك إلى جانب Oppo Reno 10x Zoom Edition بالكشف عن الهاتف Oppo Reno. وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فهذا الهاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة نظرًا إلى أنه يفتقر إلى العديد من الميزات والمواصفات التي قامت شركة Oppo بتضمينها في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition.

في البداية، الهاتف Oppo Reno يفتقر إلى المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم ويأتي بدلاً من ذلك مع المعالج Snapdragon 710. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، كما يتفقر إلى الكاميرا المقربة في الخلف. ومع ذلك، فهو لا يزال يحتفظ بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة وبالكاميرا الأمامية المنبثقة ذات التصميم الفريد من نوعه الذي تطلق عليه شركة Oppo إسم Shark Fin.

الهاتف Oppo Reno العادي يضم نفس الكاميرا الأمامية المستخدمة في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، فهو يضم بدوره مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ولكنه يفتقر إلى الكاميرا المقربة والكاميرا الواسعة الزاوية في الخلف بحيث يضم فقط كاميرتين، واحدة أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7 وأخرى بدقة 5 ميغابكسل تعمل على إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Oppo Reno يضم كذلك بطارية أصغر قليلا بسعة 3765mAh ولكنها لا تزال تحتفظ بتقنية الشحن السريع VOOC 3.0. وعلى غرار الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، فالهاتف Oppo Reno العادي سيكون متوفرًا بدوره بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/128GB و 6GB/256GB و 8GB/256GB.

على عكس الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، فالهاتف Oppo Reno سيكون متوفرًا بتشكيلة أوسع من الألوان تشمل الأخضر والأسود والأرجواني والزهري. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالنسخة الأساسية 6GB/128 ستكلف ما يعادل 446$، في حين ستكلف نسخة 6GB/256GB ما يعادل 491$، ونسخة 8GB/256GB ما يعادل 536$.

الهاتف Oppo Reno سيكون متوفرًا للشراء في الصين إبتداء من 19 أبريل، في حين سيكون الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition متوفرًا للشراء هناك في منتصف شهر مايو المقبل. وسيتم إطلاق Oppo Reno على الصعيد العالمي إبتداء من 24 أبريل.