الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition مع كاميرا مقربة مميزة وكاميرا أمامية بتصميم فريد

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كانا محورين للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية، فقد قامت شركة Oppo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Reno و Oppo Reno 10X Zoom Edition في مؤتمر صحفي عقدته الشركة بالعاصمة الصينية، بكين.

دعونا نتحدث في البداية في هذا المقال عن الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الأكثر تميزًا، فهو يمثل الهاتف الرائد الجديد لشركة Oppo ويأتي مزودًا بكاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 13 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 3.0 كما أنها توفر تقريب بصري هجين يصل إلى 10 أضعاف. ويتم ربط هذه الكاميرا في الخلف مع كاميرا رئيسية تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، ومع كاميرا أخرى واسعة الزاوية تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.2. وكما تلاحظون، الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الجديد يأتي أساسًا للتنافس مع الهاتف Huawei P30 Pro. في الواقع، الكاميرا المقربة في هاتف Oppo الجديد تمتاز بدقة أعلى وتضم فتحة أوسع بالمقارنة مع هاتف Huawei.

وفي الجانب المتعلق بالكاميرا أيضًا، فقد قامت شركة Oppo كذلك بتزويد الهاتف Oppo Reno 10X Zoom Edition بكاميرا أمامية منبثقة بتصميم فريد من نوعه تطلق عليه شركة Oppo إسم Shark Fin مع العلم بأن هذه الكاميرا تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.0 توفر زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 79.3 درجة.

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الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الجديد يضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن شاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأن هذه الشاشة تغطي 93.1 في المئة من واجهة الهاتف.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4065mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأسود وبسعر يعادل 595$ لنسخة 6GB/128GB، وبسعر يعادل 670$ لنسخة 6GB/256GB، وبسعر يعادل 714$ لنسخة 8GB/256GB.