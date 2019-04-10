شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفضاء الخارجى للاكتشاف والعلم.. الصين ضد تسليحه وتؤكد منطقة مشتركة دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الصين، أن الفضاء الخارجي منطقة مشتركة دوليا وليست ملكية خاصة لأي دولة، مشددة في الوقت نفسه على معارضتها "تسليح الفضاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الصين تعارض تسليح الفضاء .

اشتركت الصين بشكل فعال مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي، بما فيهم روسيا، في بلورة وثائق قانونية دولية ذات صلة من أجل تجنب تسليح الفضاء الخارجي وسباق التسلح هناك، وقد دافعت الصين دائما عن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وعارضت تسليحه وسباق التسلح هناك.

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وأضاف كانج أن "الولايات المتحدة قررت للأسف إنشاء قوة مستقلة للفضاء الخارجي، ما قد يؤدي إلى تسليح الفضاء وسباق للتسلح هناك مع تحويله إلى ساحة معركة".

وأعرب كانج عن أمل بلاده أن توقف الولايات المتحدة هذه الممارسات، وأن تعمل مع الصين والمجتمع الدولي من أجل ضبط التسلح في الفضاء الخارجي والإسهام بشكل مناسب في حماية الأمن هناك.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فبراير الماضي أمرا يوجه البنتاجون بتقديم تشريع لإنشاء قوة فضاء أمريكية، لضمان الهيمنة الأمريكية على الفضاء.