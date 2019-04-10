تكنولوجيا: صور وفيديو .. العلماء يؤكدون قدرتهم على استنساخ حصان من 42 ألف عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بعض العلماء من روسيا وكوريا الجنوبية، إنهم واثقون من النجاح في استخراج خلايا من مهر منقرض عمره 42000 عام لاستنساخ أنواع ما قبل التاريخ وأعادتهم إلى الحياة.
المهر المنقرض
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إن المهرعند وفاته لم يتجاوزعمره أسبوعين، وتم الحفاظ عليه في حالة شبه مثالية في التربة السيبيرية لمدة 42170 عامًا.
كما أصبح فريق البحث متفائلين بعد عدة أشهرمن العمل المكثف على المهر المجمد، بأنهم سيحصلون على الخلايا اللازمة لمحاولة استنساخ سلالة لينسكايا المنقرضة المقاومة للبرد، والتي انقرضت قبل حوالي 4000 عام.
استخراج المهر
وقال مصدر في جامعة نورث إيست فيدرالية في ياكوتسك الروسية، أبرد مدينة في العالم، التي تستضيف العمل: "الباحثون واثقون من نجاح المشروع وستستمر المحاولات حتى نهاية أبريل من هذا العام."
عينات التجربة
وقالت الدكتورة لينا غريغوريفا ، باحثة روسية بارزة في المشروع: "هناك سبعة باحثين يشاركون في المشروع على الجانب الكوري والجميع إيجابيون بشأن النتيجة".
دراسة المهر
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