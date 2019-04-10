الأرصاد: الرياح تنشط على 3 مناطق اليوم

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 16

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20