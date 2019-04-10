جوجل تعتزم إطلاق جيل جديد من حواسب Pixel تركز على الإنتاجية

قال موقع “ذا فيرج” The Verge يوم الثلاثاء إن شركة جوجل أكدت له عزمها إطلاق حواسب محمولة ولوحية جديدة من سلسلتي “بكسل بوك” Pixelbook و “بكسل سليت” Pixel Slate، وذلك بخلاف التقرير الذي نشره الشهر الماضي موقع “بزنس إنسايدر” Business Insider وذُكر فيه أن الشركة قررت إغلاق قسم إنتاج الحواسب لتوزع موظفيه على أقسامها الأخرى.

ويأتي تأكيد الشركة لموقع The Verge بالتزامن مع ما نشره موقع 9to5Google، الذي حضر جلسة في مؤتمر Cloud Next 2019 الخاص بشركة جوجل، حيث ناقشت الشركة خططها المستقبلية لقسم الأجهزة.

ونقل الموقع عن مدير منتج Pixelbook، ستيف جاكوبس، قوله: “نعتقد أن هناك بعض الأشياء الفريدة التي يمكننا القيام بها بشكل مختلف عن Pixelbook و Pixel Slate ويمكن أن تساعد حقًا في منح الجهازين ما يبحثان عنه في ظل العمل في هذا العصر الحديث والجديد الذي يركز على الحوسبة السحابية”.

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ومع أن جوجل لم تكشف عن تفاصيل وتوقيت الجيل القادم من حواسب Pixelbook و Pixel Slate، إلا أن جلسة مؤتمر Cloud Next 2019، التي كانت بعنوان “تقديم عتاد جوجل للأعمال” ألمحت إلى إطلاق جهاز جديد قد يساعد الموظفين أثناء التنقل بطرق لا يمكن أن ينجزها Pixelbook و Pixel Slate تمامًا.

ومع أنه لا يُعلم بعد موعد إطلاق الجيل الجديد من حواسب Pixelbook و Pixel Slate، ولكن يُتوقع أن يتم ذلك في خريف 2019، حيث اعتادت الشركة الكشف عن عتادها الجديد من الهواتف والحواسب في شهر تشرين الأول/أكتوبر.