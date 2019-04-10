تكنولوجيا: لمحاربة الـ Spam.. تويتر يضع حدا أقصى لعدد الحسابات التي يمكنك متابعتها!

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قررت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” Twitter محاربة الرسائل العشوائية “سبام” Spam على منصتها عبر تقليل عدد الحسابات التي يمكن لمستخدم “تويتر” متابعتها إلى 400 حساب فقط بدلا 1,000 حساب في اليوم.

ونشر حساب “تويتر سيفتي” Twitter Safety ما صرح به “يويل روث”، مسؤول سلامة الموقع في تويتر بخصوص القرار، الذي يهدف لمحاربة الإزعاج الإلكتروني، وقد رأت تويتر أن الـ400 حساب يوميا كافية لكل مستخدم.