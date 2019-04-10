تكنولوجيا: تويتر يخفض عدد الحسابات التي يمكن متابعتها في اليوم الواحد إلى 400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد شاهدنا شركة تويتر تجري العديد من التغييرات في الآونة الأخيرة على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وفي السياق نفسه، أجرت الشركة تغييرًا جديدًا والذي من شأنه أن يحد من عدد الحسابات التي يمكن للمستخدم متابعتها يوميًا.

فمن أجل التخلص من الحسابات العشوائية والروبوتات، أعلن موقع تويتر أنه سيقوم بخفض عدد الحسابات التي يمكن متابعتها في اليوم الواحد من 1000 حساب إلى 400. ومع هذا التغيير الجديد، سيتمكن المستخدمون العاديون من متابعة 400 حساب يوميًا، في حين سيتمكن المستخدمون الموثقون من متابعة 1000 حساب يوميًا.

وتتمثل فكرة التقليل من عدد المتابعات في المساعدة على منع الحسابات العشوائية من تحقيق نمو سريع لشبكاتها عبر متابعة حسابات تويتر ومن ثم إلغاء المتابعة بطريقة جماعية أو عشوائية، الأمر الذي ينهك قواعد الشركة.

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