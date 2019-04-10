نسخة 17 إنش من MacBook Pro قد لا تصل حتى العام 2021، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مرت عدة سنوات منذ أن توقفت شركة آبل عن إنتاج وتطوير نسخة 17 إنش من MacBook Pro، مما يترك المستخدمين مع طراز 15 إنش بإعتباره الطراز الأكبر حجمًا المتوفر لهم. نحن على يقين من أن هناك العديد من الأشخاص الذين إفتقدوا بلا شك إلى نسخة 17 إنش من MacBook Pro وقد يكونوا متحمسين لإمكانية عودته في وقت لاحق من هذا العام.

لسوء الحظ، يبدو أن ذلك لن يحدث على الأرجح. هذا وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي يقول بأن نسخة 17 إنش من MacBook Pro لن تصل على الأرجح حتى العام 2021. ووفقا لآخر مذكرة بحثية أرسلها إلى المستثمرين، فقد إدعى المحلل Ming-Chi Kuo بأن النسخة الكبيرة الحجم من MacBook Pro لن تصل هذا العام وقد لا يتم إطلاقها حتى العام 2021 مع شاشة تستخدم تكنولوجيا MicroLED، وهي التكنولوجيا التي تسمح للشاشة بدعم مجموعة أوسع من الألوان وتوفير مستوى عالي من التباين.

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لا تزال الحواسيب المحمولة من آبل تستخدم شاشات LCD ولكن لكي نكون منصفين، فإن حواسيب MacBook Pro التابعة للشركة تضم شاشات جميلة ورائعة وفقا للعديد من المراجعين، لذلك من الممكن أن تكون نسخة 17 إنش موجهة للمستخدمين الذين قد يحتاجون إلى شاشات أفضل، ربما لأغراض تحرير الفيديوهات أو الصور.

صرح المحلل Ming-Chi Kuo سابقًا بأن النسخة الكبيرة الحجم من MacBook Pro قد تأتي بحجم 16 إنش، ولكنه يشير الآن إلى أنها ستصل بحجم 17 إنش. عمومًا، هذه المعلومات غير رسمية، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تأمل في الحصول على MacBook Pro كبير الحجم هذا العام، فقد تشعر بخيبة آمل كبيرة بعد سماعك هذا.