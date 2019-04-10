سامسونج تثبت شواحن لاسلكية في محطات الحافلات في سنغافورة من أجل الترويج لهواتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت تقنية الشحن اللاسلكي واحدة من التقنيات الأساسية التي يمكنك العثور عليها في معظم الهواتف الذكية المتقدمة اليوم، ولكن يبدو أن سامسونج تريد حقًا أن يعرف مستخدموها أن هواتفهم الذكية الجديدة تملك هذه الميزة. في الواقع، لقد تعاونت الشركة مع JCDecaux Singapore للترويج للهاتف Galaxy S10.

قاموا بذلك عن طريق تثبيت أجهزة الشحن اللاسلكي في محطات الحافلات الموجودة حول سنغافور، كما ترون في الصورة أعلاه. تعمل أجهزة الشحن اللاسلكي هذه كلوحات إعلانية، ولكن في الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين وضع هواتفهم قبالة اللوحة الإعلانية ليتم شحنها. وبطبيعة الحال، هذه ليست أكثر الطرق فعالية لشحن هاتفك، وخاصة أن الشحن اللاسلكي يستغرق وقتًا أطول من الشحن السلكي.

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ووفقا لمديرة التسويق في شركة JCDecaux Singapore، السيدة Isaline Duminil، فقد صرحت بالقول : ” يُسعد JCDecaux إنشاء أولى محطات الشحن اللاسلكي خارج المنزل في سنغافورة في محطات الحافلات بالشراكة مع سامسونج، إسم العلامة التجارية مرادف للإبداع والاتصال، ونتشارك معها شغف الابتكار “.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيساعد في تعزيز مبيعات Galaxy S10 أم لا، ولكن في الوقت نفسه، هذا إعلان مفيد على الأقل. إذا كنت تعيش في سنغافورة وتحتاج إلى شحن جهازك، فإحرص على الإستفادة من هذه الإعلانات في محطات الحافلات.