طفل يقفل "آيباد" والده 48 عاماً

الخليج 365/ بغدادذكر موقع "بزنس ستاندرد"، أن طفلا أميركيا في الثالثة من عمره، تسبب بإقفال "الآيباد" الخاص بوالده لمدة تقارب نصف قرن، بعدما ظل يدخل كلمات مرورية خاطئة، عدة مرات".

وبعدما أدخل الطفل كثيرا من كلمات المرور الخاطئة، عرض الجهاز رسالة تدعو المستخدم إلى إعادة المحاولة بعد 25 مليون و536 ألف و442 دقيقة، أي بعد 48 سنة.

وأورد المصدر أن الآيباد الذي تم إقفاله من الطفل، يعود للصحفي الأميركي، إيفان إيسنوس، وهو كاتب في "نيويورك ديلي نيوز"، ولن يسمح الجهاز بإعادة المحاولة إلا في سنة 2067".



وبموجب سياسة "أبل"، يتعين على من يتعرضون لهذا المشكلة، ولا يريدون الانتظار لعقود، أن يلجؤوا إلى خاصية الاستعادة وتحديث الإعدادات من خلال منصة "آيتونز".