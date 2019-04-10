تكنولوجيا: تقرير يكشف تزايد درجة الحرارة فى مارس 2019 مقارنة بالأعوام الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر تقرير عن الجمعية العالمية للأرصاد الجوية، يؤكد أن شهر مارس الماضى هو الثانى أكثر دفئًا فى العالم بين شهور مارس للأعوام الماضية، حيث استمر ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية، ففى بعض مناطق أوروبا الشرقية، ارتفعت درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية عن متوسط درجات الحرارة المسجلة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بينما ارتفعت درجات الحرارة فى أستراليا إلى أعلى مستوياتها المسجلة فى مارس.
ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالى فإنه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار، واجهت المناطق الجافة أيضًا حرائق كبيرة، ويتوقع العلماء أن تزداد الحرائق سوءًا مع ارتفاع درجات الحرارة وظهور ظروف الجفاف فى جميع أنحاء العالم.
ومن جانب آخر ففى البر الرئيسى لأوروبا، لم تواجه بعض الدول هذه النسبة المتزايدة لدرجات الحرارة، حيث سجلت أجزاء من النرويج وفنلندا والسويد درجة حرارة متوسطة فى مارس أقل قليلاً من المتوسط.
ولعل الجهود تتجه حاليا إلى تخفيف الانبعاثات فى جميع أنحاء العالم لمواجهة التراجع الجليدى، وموجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، فإن عواقب التغير المناخى كبيرة على الأرض، فمن بين 17.7 مليون شخص تتعقبهم المنظمة الدولية للهجرة، اتجه مليونا شخص مجبرين للهجرة بسبب الأحوال الجوية والمناخ القاسى.
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