فايرفوكس يختبر ميزة لحمايتك ممن يستخدم حاسبك للتنقيب عن البتكوين

أعلنت مؤسسة موزيلا يوم الثلاثاء عن إضافة ميزة جديدة إلى متصفح الويب التابع لها “فايرفوكس” Firefox؛ لحماية المستخدمين من الإزعاج الحاصل على الويب من تعقب المواقع الإلكترونية لهم، بالإضافة إلى استخدام أجهزتهم في التنقيب عن العملات المشفرة، دون إذنهم.

وقالت المؤسسة غير الربحية في منشور على مدونتها: إن المزية الجديدة تُختبر الآن في الإصدار 67 من فايرفوكس، بالإضافة إلى النسخة الليلية من الإصدار 68 من المتصفح، وسوف تتوفر لجميع المستخدمين في النسخة النهائية من فايرفوكس خلال أسابيع قليلة.

وأوضحت موزيلا إن ميزة “التنقيب المشفر” Cryptomining و “البصمات” Fingerprinting تمنعان التعقب، كما تفعل ميزة منع التعقب الحالية في فايرفوكس، ولكن الميزة الجديدة تأتي بالشراكة مع شركة “دِسكنكت” Disconnect المتخصصة في صناعة برمجيات منع التعقب، وهي تتضمن البرامج النصية التي تمنع المتصفح من تحميل محتوى مخادع.

وأشارت المؤسسة إلى أن ميزتي “التنقيب المشفر” و”البصمات” ستكونان معطلتين بشكل افتراضي – على الأقل في الوقت الحالي. ولكن يمكن للمستخدمين تفعيلهما ببضع نقرات في إعدادات المتصفح ضمن “الخصوصية والأمان”.

وقالت موزيلا: إن هذه الإعدادات سيتم تشغيلها افتراضيًا في الإصدارات الليلية اللاحقة من فايرفوكس 68، لذلك يمكن للمستخدمين توقع حظر “التنقيب المشفر” و”البصمات” افتراضيًا، في غضون بضعة أشهر.

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ويمكن للمستخدمين التحقق من تنشيط هذه الميزات من خلال النقر فوق الدرع في شريط العناوين، حيث يظهر ما إذا كان يتم حظر البرامج النصية على الموقع الحالي. ويمكن أيضًا إدراج موقع في القائمة البيضاء.

يُشار إلى أن “البصمات” تُعرف بأنها طريقة زائفة، تستخدمها شركات الإعلانات لتحديد المستخدم بناءً على عدة عوامل، مثل: المتصفح الذي يستخدمه، والخطوط الموجودة على جهاز الحاسب الخاص به، ونظام التشغيل الخاص به.

أما “التنقيب المشفر” فهو أسلوب تستخدمه بعض مواقع الويب أيضًا للتنقيب عن العملات المشفرة، مثل: البتكوين، بالاستفادة من موارد الحاسب غير المستخدمة. ويتم عادةً تفعيل هذه البرامج النصية تلقائيًا وافتراضيًا عند زيارة موقع ويب.