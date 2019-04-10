OPPO تبتكر في تقنيات الجيل الخامس للهواتف الذكية

أعلنت شركة OPPO – المصنعة للهواتف الذكية خلال مشاركتها في قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقنية الجيل الخامس 5G MENA اليوم – عن تعاونها مع شركة “اتصالات” لاختبار مدى توافقية هواتف OPPO الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على التزام OPPO بتطوير منظومة الجيل الخامس، وبهدف ضمان وصول تجربة المستخدم إلى مستوى الاستخدام التجاري.

ويعد هذا أول اختبار من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين مزود لخدمات الاتصالات وعلامة للهواتف الذكية.

وفي ظل ترقب المستهلكين بشغف لانطلاق شبكات الجيل الخامس ذات النطاق العريض في عام 2019، فإن اللاعبين العالميين في قطاع الاتصالات يتسابقون نحو امتلاك زمام المبادرة لبسط سيطرتهم على هذا القطاع الحيوي.

وتفتح الهواتف الذكية الأبواب مشرعة لخوض تجربة اتصالات الجيل الخامس الجديدة لدى إطلاق هذه الشبكات الجديدة.

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يذكر أن هناك عدداً قليلاً من الشركات قد استثمرت أموالاً طائلة، مثل OPPO، في تقنيات الجيل الخامس المخصصة للهواتف الذكية.

واستقطبت الشركة في هذا الإطار أنظار العالم خلال السنوات الماضية، وذلك بالنظر إلى ريادتها وجهودها في تطوير تقنيات الجيل الخامس، إذ ساعدت OPPO في ترسيخ جهود البحث والتطوير لتطبيقات الجيل الخامس منذ عام 2015.

واستطاعت في غضون 12 شهراً ترسيخ ريادتها على صعيد تقنيات الجيل الخامس، مع إطلاق عدد من الابتكارات الأولى من نوعها.

الشراكة مع كوالكوم في إطار مبادرة 5G Pioneer:

أبرمت شركة OPPO في شهر يناير من عام 2018 شراكة مع شركة صناعة الرقاقات كوالكوم في إطار مبادرتها المسماة 5G Pioneer، وذلك سعياً منها إلى استنباط أساليب جديدة لتطوير تقنيات الجيل الخامس، ورفد المستخدمين في شتى أنحاء العالم بالتجربة التي يترقبونها بفارغ الصبر.

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وبالإضافة إلى خبرتها ودرايتها العميقة، وريادتها في حلول الاتصالات، فإن شركة كوالكوم تتوقع أن تكون قادرة على رفد مصنعي الهواتف الذكية بمنصة هم بأمس الحاجة إليها؛ لتطوير أجهزة تجارية مدعومة بتقنيات الجيل الخامس في المستقبل القريب.

أول اتصال فيديو عبر هاتف ذكي داعم لتقنيات الجيل الخامس في العالم:

أعلنت OPPO في شهر مايو من عام 2018 عن نجاحها بتطبيق تجربة اختبارية لأول اتصال فيديو عبر هاتف ذكي مدعوم بتقنيات الجيل الخامس في العالم باستخدام تقنية ضوئية بهيكلية ثلاثية الأبعاد.

وتخطط الشركة لطرح هذه التقنية على المستوى التجاري؛ لإضفاء تجارب غير مسبوقة على الهواتف المتحركة، على غرار المدفوعات الآمنة، وإعادة بناء الصورة بتقنية ثلاثية الأبعاد، واللعب بالواقع المعزز، وجميعها تندرج ضمن إمكانات عرض نطاق الجيل الخامس.

الاتصال بالإنترنت للمرة الأولى بسرعات الجيل الخامس:

استكملت شركة OPPO في شهر أغسطس من عام 2018 أول اتصال بتقنية الجيل الخامس في العالم عبر هاتف ذكي، وباتت أول شركة في العالم تنجز اختباراً للاتصال بالإنترنت عبر تقنيات الجيل الخامس باستخدام هاتف ذكي.

وقد تم إجراء الاختبار باستخدام إصدار خاص من الهاتف الذكي المتوفر على المستوى التجاري OPPO R15.

إنجاز مكالمة فيديو جماعية عبر تقنيات الجيل الخامس:

أكملت OPPO في شهر ديسمبر من عام 2018 أول مكالمة فيديو جماعية عبر تقنيات الجيل الخامس، وأجرى التجربة مهندسون من 6 معاهد للبحث والتطوير لشركة OPPO حول العالم.

وجرت التجربة باستخدام الهاتف الذكي بتقنيات الجيل الخامس OPPO R15 Pro، واستمرت المكالمة لمدة 17 دقيقة على شبكة من الجيل الخامس بعرض نطاق 100 ميجاهيرتز.

الكشف عن نموذج مبدئي حقيقي لتقنيات الجيل الخامس:

عرضت شركتا كوالكوم و Keysight Technologies Inc في شهر ديسمبر من عام 2018 اتصال بيانات الجيل الخامس وتطبيقاته، بما في ذلك التصفح، وعرض الفيديو عبر الإنترنت، واتصال الفيديو، باستخدام النموذج الأولي من هاتف OPPO Find X 5.

وتحافظ OPPO على التزامها بأن تكون أحد أبرز المساهمين في منظومة الجيل الخامس في المنطقة، وتساهم في صياغة ملامح الجيل المقبل من الاتصال والتواصل، وذلك عبر تكريسها للجهود البحثية، والبرمجية، وتطوير المعدات التقنية، والتعمق في رؤى المستهلكين، وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الوثيقة مع شركاء مرموقين في القطاع.