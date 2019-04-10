شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جورجيا ترغب فى أن تصبح أول دولة تصنع النبيذ على المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانية أن جورجيا ترغب فى أن تكون أول دولة تصنع النبيذ على سطح المريخ، إذ تدعى أنها كانت أول دولة تصنع النبيذ وتأمل فى مواصلة هذا التقليد.

وتقع جورجيا بين جبال القوقاز الكبرى والبحر الأسود، وتتمتع بمناخ معتدل مثالى لمزارع الكروم، كما تشتهر بسيحاحة صناعة النبيذ.



بقايا النبيذ القديمة المكتشفة

وبعد أن دعت ناسا الجمهور إلى المساهمة بأفكار "الوجود الإنسانى المستدام" على الكوكب الأحمر، اجتمعت مجموعة من الباحثين ورجال الأعمال بجورجيا لدفع صناعة النبيذ فى البلاد إلى مستوى الكواكب.

يُطلق على مشروعهم IX Millennium - إشارة إلى تاريخ جورجيا الطويل فى صناعة النبيذ، إذ تفتخر البلاد بأنها تصنع النبيذ منذ 8000 عام، لأن علماء الآثار وجدوا آثار بقايا النبيذ فى الأوانى الطينية القديمة.

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عالمة مشاركة بالمشروع

تتم إدارة IX Millennium من قبل جمعية أنشأتها وكالة أبحاث الفضاء الجورجية وجامعة تبليسى للأعمال والتكنولوجيا والمتحف الوطنى وشركة تدعى Space Farms.