كتب: أحمد حامد دياب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة اليوم في مصر:
القاهرة 25 14
الإسكندرية 21 13
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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوباً والصغرى بالقاهرة 14 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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