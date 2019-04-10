عندما يتعلق الأمر بمعرفة أحوال الطقس أثناء التحضير للسفر لدولة أخرى، أو رحلة طويلة بالسيارة، أو أثناء فترة تغير الفصول التي نشهدها حاليًا، فمن الأفضل لك الاستعانة بأحد تطبيقات الطقس التي تتيح لك معرفة درجات الحرارة، ونسبة الأمطار، والرؤية، والرياح، بشكل دقيق، بالإضافة إلى إبلاغك بتوقعات حالة الطقس للأيام القادمة.

تضم متاجر التطبيقات عددًا مذهلًا من تطبيقات الطقس، ولكن في الحقيقة كل تطبيق له آلية عمله، فمنها ما يقدم لك أخبار الطقس لحظيًا، ومنها ما يركز على توقعات الطقس لمدة أسبوع، أو 10 أيام، بالإضافة لتوفير توقعات حالة الطقس الشاملة لمنطقتك.

فيما يلي أبرز 5 تطبيقات للطقس تساعدك على متابعة الأحوال الجوية بسهولة:

1- تطبيق The Weather Channel:

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يعتبر تطبيق The Weather Channel من تطبيقات الطقس المجانية الشاملة، التي تقدم لك كل ما تحتاجه عن الطقس، وتتغير بيانات التطبيق تلقائيًا استنادًا إلى موقعك، حيث يوفر لك بيانًا بحالة الطقس لحظيًا، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك توقع حالة الطقس خلال ما يصل إلى خمسة عشر يومًا قادمة.

ويمكنك من خلال هذا التطبيق تخصيص الإشعارات تلقائيًا؛ لتنبيهك إذا قلّت درجة الحرارة عن حد معين، وكذلك مشاهدة محتوى الويب الحصري، ومقاطع الفيديو المسجلة من البث التلفزيوني لقناة Weather.

كما يضم التطبيق ميزة The Lift إذا كنت ممن يستيقظون مبكراً – خلال الفترة من 6 إلى 11 صباحًا – وهي عبارة عن عرض للطقس مدته ست دقائق، يوضح تفاصيل الطقس في جميع أنحاء البلاد.

ويتيح لك أيضًا الحصول على خيار ديناميكي للشاشة الرئيسية، يتغير بناءً على الوقت، والموقع، والطقس؛ ليخبرك التطبيق ما إذا كان الطقس مناسبًا لمجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية، كما يتم تحديث خرائط الطقس الخاصة به بسرعة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك التخلص من الإعلانات نهائيًا لمدة عام مقابل 4 دولار فقط.

2- تطبيق Dark Sky:

يعد تطبيق Dark Sky من أهم وأدق تطبيقات الطقس، حيث يمكنه إنشاء توقعات لموقعك بدقة عالية، مما يتيح لك تنبؤات دقيقة للساعة القادمة، وتوقعات ساعة تلو الأخرى لليوم التالي، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك توقع حالة الطقس خلال ما يصل إلى سبعة أيام قادمة.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة، تعرض لك ظروف الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، ويمكنها إرسال إشعارات لك قبل أن تبدأ الأمطار.

كما يدعم هذا التطبيق إصدارًا مصممًا لساعة آبل Apple Watch، يتيح لك الحصول على إشعارات لحظية، والتحقق من حالة الطقس لأسبوع قادم، مما يعني أنه يمكنك التنقل بدون هاتفك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

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3- تطبيق RadarScope:

يعتبر هذا التطبيق أداة عرض متخصصة لعشاق الطقس، وأخصائيي الأرصاد الجوية، حيث يتيح لهم الاطلاع على بيانات دقيقة من خلال الرادار عن الانعكاسات، والسرعة، والاستقطاب المزدوج، وتحذيرات الفيضانات المفاجئة، والعواصف الرعدية، وتحذيرات للطقس القاسي، وتنبيهات للبرق، وتعقب العواصف.

لا يقدم التطبيق أيًا من صور PNG، أو GIF، ويحتوي فقط على بيانات الرادار الأصلية المقدمة في الشكل الشعاعي الفعلي كمستوى متقدم من التفاصيل. وهو تطبيق أدق مقارنة بالتطبيقات الأخرى حيث يقدم جميع البيانات لحظيًا.

يتم تحديث صور الرادار في التطبيق كل ست دقائق، ويتم وضع تحذيرات العاصفة أعلى صور الرادار لمزيد من التفاصيل. يمكنك أيضًا الوصول إلى إحصائيات الرادار الأخرى، مثل: السرعة، وتقديرات هطول الأمطار، وحوالي عشرة مقاييس أخرى، والتي لا يتوافر أي منها في تطبيق طقس آخر.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 9.99 دولار.

4- تطبيق AccuWeather:

يتميز هذا التطبيق ببساطته وكونه شاملًا، حيث يتيح لك الوصول إلى كل معلومات الطقس التي قد تحتاج إليها، ويدعم ميزة MinuteCast؛ للحصول على أحدث توقعات الطقس دقيقة بدقيقة، وتتوفر التنبؤات فيه كل ساعة، لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى توقعات يومية لمدة 15 يومًا قادمة.

وهناك ميزات أخرى تميزه عن بقية تطبيقات الطقس منها: معلومات حول شروق الشمس وغروبها، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، والرؤية، والحساسية، وهطول الأمطار، وتقارير جودة الهواء، وكذلك مقاطع الفيديو عن أخبار الطقس الحالية، كما يمكنك من خلاله إرسال تقارير الطقس، ومقاطع الفيديو الخاصة بك، وقد يستخدمها التطبيق في تقاريره الإخبارية حول الطقس.

أفضل جزء في التطبيق هو إمكانية التحكم في نوع المعلومات التي تحصل عليها من التوقعات اليومية، إلى التحديثات دقيقة بدقيقة، حيث يمكنك فلترة ميزات التطبيق وفقًا لتفضيلاتك، وإخفاء أي ميزات لا تريدها بسهولة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق 1Weather:

يتيح لك هذا التطبيق تتبع الظروف والتوقعات الجوية الحالية لموقعك، وما يصل إلى 12 موقعًا أخرى من اختيارك، ويوفر لك أيضًا البحث في خرائط الرادار، والرسوم البيانية.

يقدم التطبيق توقعات لكل ساعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتوقعات ممتدة لمدة 10 أيام مقبلة، وحتى تنبؤ لمدة 12 أسبوعًا التي تصبح مهمة أثناء التخطيط للسفر، وهو يغطي كل شيء، من: درجة الحرارة، وسرعة الرياح، واتجاهها، والرؤية، والرطوبة، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، والضغط الجوي، وفرصة هطول الأمطار بالنسبة للساعة التالية.

يوفر هذا التطبيق أيضًا مقاطع فيديو إخبارية، وتوقعات بَحرية، وإشعارات لظروف الطقس القاسية، بالإضافة إلى إشعارات قابلة للتخصيص، ويدعم وجود ويدجيت widget، بحيث يمكنك التحقق من الطقس من شاشتك الرئيسية.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.