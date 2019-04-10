شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق خدمة لتوصيل الطائرات بدون طيار فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد شهور من الاختبار، أطلق قطاع Wing التابع لـ "ألفابت" الشركة الأم لجوجل، خدمة توصيل الطائرات بدون طيار فى أستراليا، والتى سوف تغطى حوالى 100 منزل فى ضواحى مدن كرايس، بالمرستون وفرانكلين، خارج العاصمة كانبيرا.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فسيتمكن العملاء من طلب سلع صغيرة، مثل الأدوية والقهوة والبقالة، من مجموعة من الشركات المحلية، فيما تقول Wing إنها ستتوسع ببطء لتشمل المزيد من الأحياء "فى الأسابيع والأشهر المقبلة" و "تواصل مع المزيد من الشركات المحلية" لتوسيع المنتجات المتاحة للطلب.

وقد بدأ الفريق مشروعه داخل Google X لاختبار الطائرات بدون طيار فى أستراليا منذ عام 2014، وكانت الشركة تخطط لإطلاق خدمة تجارية فى عام 2017، لكن من الواضح أنها فشلت.

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وبدلاً من ذلك، تعاونت Wing مع السلسلة الغذائية المكسيكية Guzman Y Gomez وتاجر المستحضرات الصيدلانية Chemist Warehouse لبعض التجارب المتقدمة فى أكتوبر 2017. ومنذ ذلك الحين، قدمت Wing 3000 حزمة إلى المنازل فى Fernleigh Park وRoyalla وBonython - ثلاث مجتمعات جنوب Canberra، بالقرب من الحدود بين إقليم العاصمة الأسترالية ونيو ساوث ويلز.

وقد تمت الموافقة على الخدمة من قبل هيئة سلامة الطيران المدنى التابعة للحكومة الأسترالية (CASA)، لكن بموجب هذا التصريح، يُمنع على Wing تحليق طائراتها بدون طيار قبل الساعة 7 صباحًا من الاثنين إلى السبت وحتى الساعة 8 صباحًا فى أيام الأحد والعطلات الرسمية، ويمكن للشركة أن تطير فوق المنازل ولكن يجب عليها تجنب الطرق الرئيسية مثل طريق بارتون السريع والطريق السريع الفيدرالى وهورس بارك درايف