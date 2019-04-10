شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يخططون للحفر بأقدم جليد بالعالم لمعرفة تاريخ وأسرار المناخ على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مشروع لبدء الحفر بأقدم جليد في العالم على الموافقة المباشرة وسيبدأ في ديسمبر، إذ تهدف المهمة الطموحة إلى توفير سجل مستمر للغلاف الجوي للأرض والمناخ الذي يمتد إلى 1.5 مليون عام.



الحفر بالجليد

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيقوم الباحثون بدراسة فقاعات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المحتجزة داخل قلوب الجليد التي يصل طولها إلى 1.8 ميل (3 كيلومترات) على أمل فهم المزيد عن مناخ الأرض في الماضي.

وسيتوجه فريق من 14 شخصًا إلى أنتاركتيكا بتكلفة 11 مليون جنيه إسترليني (13 مليون يورو) ضمن مشروع EPICA ، الذى يشمل 14 مؤسسة من عشرة بلدان، لبدء الحفر في الجليد.



الجليد

ويحافظ الثلج المدفون في عمق الغطاء الجليدي على القارة القطبية الجنوبية على قرائن تاريخية، ويأمل الفريق في أن تساعدهم المواد على فهم مناخ الأرض، المعروف باسم انتقال العصر الجليدي المتوسط.

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و شهدت هذه الفترة تحول العالم من إيقاع التحول بين المرحلتين الدافئتين والباردة كل 40 ألف عام إلى دورة كل 100 ألف عام.

وتأمل الحملة في تسليط الضوء على سبب حدوث ذلك ومدى احتمال ارتفاع درجة حرارة العالم في السنوات المقبلة.