تكنولوجيا: قريبا.. مزايا جديدة بطريقة إرسال الملفات الصوتية للأصدقاء عبر واتس آب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق واتس آب عبر السنين أحد أكثر وسائل الاتصال استخدامًا، إلا أن طريقة إرسال الملفات الصوتية إلى جهات الاتصال لم تتغير، ولكن كشف حساب WAbetsinfo المختص بتتبع التحديثات بواتس آب، أن تغييرا جديدا على وشك الوصول إلى المستخدمين.
فخلال التحديث التجريبى الأخير (2.19.89)، سيحصل مرفق الملفات الصوتية على تحول كامل حيث تم تغيير الواجهة، ولن يتمكن المستخدمون فقط من معاينة الملفات الصوتية قبل الإرسال، لكن تمت إضافة خصائص جديدة للملفات الصوتية مثل المدة والحجم بالإضافة إلى صورة مصغرة وزر التشغيل.
وتتضمن التغييرات الأخرى التى تم رصدها فى تحديث الإصدار التجريبى إرسال ملفات صوتية متعددة إلى جهات الاتصال، كما يمكن للمستخدمين أيضًا البحث عن ملف صوتى بالاسم.
ونظرًا لأن هذا تحديث تجريبى، فليس من المؤكد متى سيتم طرحه للمستخدمين بشكل عام أيضًا، ولكنه سيكون بالتأكيد إضافة مرحب بها.
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