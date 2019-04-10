شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بمتجر "بلاى ستور" بسبب ألعاب الأطفال العنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت مجلة "Wired" الأمريكية، على العشرات من تطبيقات أندرويد بمتجر "بلاى ستور" والتى تم تصنيفها على أنها آمنة للأطفال، ولكنها تضمنت محتوى مختلف، فعلى سبيل المثال تم تصنيف لعبة Mad Max Zombies بتقييم محتوى مسالم للأطفال، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، حيث هناك إطلاق النار والكثير من الدماء وما شابه.

ووفقا لما نشرته النسخة البريطانية من موقع wired، فقد تم اكتشاف العديد من الألعاب التى تضم خيار "الدفع مقابل اللعب"، مع وجود مخاوف من تتبع تطبيقات أخرى للموقع وكذلك أذونات الجهاز، كما أشارت المجلة إلى وجود ما يصل إلى 52 عنوان من هذا النوع، وقد تم إرسال 16 عنوان لجوجل، الأمر الذى دفع الشركة لإزالة بعضها بشكل كامل، والآخر تم إعادة إصدارها باستخدام تقييمات وأذونات أكثر ملاءمة.

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وعند سؤال جوجل عن حل لهذه المشكلة، كشفت جوجل أنها تستخدم استبيان محتوى لا يقوم بالفعل على فحص الألعاب بالطريقة التى تعمل بها الشركات الأخرى أمثال Nintendo أو متجر مايكروسوفت، مما لا يجعل مطورى الألعاب يحتاجون للكثير من أجل ملائمة الألعاب وتجاوز عوامل تصفية المحتوى.