شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد لتطبيق "سناب شات" على أندرويد.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة Snap تصميم تطبيق "سناب شات" التابع لها بالكامل على منصة أندرويد، حيث وفرت تحديثا لواجهة التطبيق البرمجية من أجل توفير أداء أسرع وتجربة سلسة لمستخدمى أندرويد بنفس مميزات نسخة منصة iOS.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد بدأت شركة Snap خلال 2018 فى إعادة بناء التطبيق بشكل جذرى، وذلك من أجل تحسين أداء إصدار أندرويد، ليكون بنفس كفاءة الإصدار الخاص بنظام التشغيل iOS، لكن فى نفس الوقت فإن هذا الإصدار لا يوفر تغييرات واضحة فى تصميم واجهة المستخدم، أو حتى فى طريقة التنقل أو استخدام أدوات التطبيق، لكن رغم ذلك ستأتى الواجهة البرمجية بأداء واستجابة سريعة وملحوظة فى هذا الإصدار، على أن يختفى أى خلل أو تأخر فى استجابة الأدوات.

ومن المنتظر أن يكون الإصدار الجديد من تطبيق سناب شات متوافق مع مواصفات وقدرات الأجهزة الجديدة من هواتف أندرويد، كما ستأتى التحديثات القادمة لتطبيق أندرويد بمعدل أسرع نتيجة لإعادة بناء التطبيق، إذ من المنتظر أن تتزامن تحديثات التطبيق مع تحديث تطبيق iOS لتتوافق أيضاً المميزات والأدوات فى كلا الإصدارين.