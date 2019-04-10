شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تدفع 117.5 مليون دولار لتسوية فضيحة اختراق بيانات مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت شركة ياهو لتسوية بقيمة 117.5 مليون دولار بشأن فضيحة اختراق الملايين من حسابات المستخدمين، وسرقة عناوين بريدهم الإلكترونى ومعلوماتهم الشخصية فى أكبر انتهاك للبيانات فى التاريخ.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تم تصميم التسوية الجماعية المقترحة التى تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء للتصدى لانتقادات قاضية المقاطعة الأمريكية لوسى كوه فى سان خوسيه بكاليفورنيا، والتى رفضت نسخة سابقة من الاتفاق فى 28 يناير.

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وقالت كوه إن التسوية الأصلية لم تكن "منصفة وكافية ومعقولة" لأنه لم يكن لها قيمة إجمالية للدولار، ولم تحدد المبلغ المفترض للضحايا الحصول عليه، وقالت أيضا أن الرسوم القانونية تبدو مرتفعة للغاية.

وقد اتهمت ياهو، التى أصبحت الآن جزءًا من Verizon Communications ومقرها نيويورك، بالتباطؤ فى الكشف عن ثلاثة اختراقات للبيانات تؤثر على حوالى 3 مليارات حساب من 2013 إلى 2016.

وتشمل التسوية الجديدة ما لا يقل عن 55 مليون دولار للنفقات الضريبية غير المباشرة والتكاليف الأخرى ، و 24 مليون دولار لمدة عامين لرصد الائتمان، وتصل إلى 30 مليون دولار للرسوم القانونية ، وما يصل إلى 8.5 مليون دولار للنفقات الأخرى، وتغطى ما يصل إلى 194 مليون شخص فى الولايات المتحدة بحوالى 896 مليون حساب.