الصين تدرس حظر تعدين عملة بيتكوين

تسعى هيئة تخطيط الدولة في الصين للقضاء على تعدين عملة بيتكوين الرقمية في البلاد، وذلك وفقًا لمسودة قائمة الأنشطة الصناعية التي تسعى الوكالة إلى إيقافها، في إشارة إلى ضغوط الحكومة المتزايدة على قطاع العملة الرقمية.

وتعد الصين أكبر سوق في العالم لأجهزة الحاسب المصممة لتعدين عملة بيتكوين، وغيرها من العملات الرقمية، وذلك بالرغم من أن هذه الأنشطة كانت تقع في السابق تحت منطقة رمادية من الناحية التنظيمية.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح NDRC إنها: تسعى للحصول على آراء عامة حول قائمة منقحة من الصناعات التي تريد تشجيعها، أو تقييدها، أو إزالتها.

وتم نشر القائمة لأول مرة في عام 2011، فيما أضافت المسودة المنقحة تعدين العملات الرقمية، بما في ذلك عملة بيتكوين، إلى أكثر من 450 نشاطًا، قالت NDRC: إنه يجب التخلص منها، بالنظر إلى أنها لم تلتزم بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضحت الوثيقة أنه لم يتم بعد تحديد موعد أو خطة نهائية حول كيفية القضاء على تعدين عملة بيتكوين، مما يعني أنه يجب التخلص التدريجي من هذه الأنشطة على الفور.

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وقالت صحيفة حكومية: إن مشروع القائمة يعكس بوضوح موقف السياسة الصناعية للبلاد تجاه صناعة العملات الرقمية.

وتتماشى خطوة NDRC مع رغبة الصين في السيطرة على صناعة العملات الرقمية السريعة النمو، إذ تريد الصين الإشراف الكلي على هذه الصناعة، بشكل يشابه ما قامت به مع صناعة الإنترنت.

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وأشار تجار عملة بيتكوين إلى أنهم لم يفاجؤوا بتحرك الحكومة، فيما قال أحد تجار بيتكوين الصينيين: “إن تعدين عملة بيتكوين يهدر الكثير من الكهرباء”.

ويخضع قطاع العملة الرقمية لتدقيق شديد في الصين منذ عام 2017، عندما بدأ المنظمون بحظر العروض النقدية الأولية ICO، وإغلاق المنصات المحلية لتداول العملات.

وبدأت الصين أيضًا في الحد من تعدين العملة الرقمية، مما أجبر العديد من الشركات، من بينها بعض من أكبر الشركات في العالم، على إيجاد قواعد في أماكن أخرى.

وأوضحت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن ما يقرب من نصف مجمعات تعدين بيتكوين تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

فيما قال أليكس دي فريس Alex de Vries، مستشار في شركة الخدمات PwC: “من المحتمل أن يوجد نصف الشبكة في الصين”، مضيفًا أن عدد منشآت التعدين في العالم لا يزال محدودًا بعدة مئات.

وبرزت الدول التي لديها كهرباء رخيصة نسبيًا كمضيفين رئيسيين لتعدين العملة الرقمية، وقد يؤدي أي حظر من قبل الصين إلى انخفاض الإمداد الرئيسي بالكهرباء الرخيصة للصناعة، ويرفع متوسط ​​تكلفة تعدين بيتكوين.

وتعد الشركات الصينية من بين أكبر الشركات المصنعة لمعدات تعدين بيتكوين، بما في ذلك Bitmain Technologies، أكبر شركة في العالم لصناعة معدات تعدين بيتكوين، وشركة Canaan Inc.

ووفقًا لشركة Canaan Inc، فقد وصلت قيمة مبيعات الصين من عتاد البلوك تشين لتعدين العملة الرقمية إلى 1.30 مليار دولار في عام 2017، أي 45 في المئة من مجمل المبيعات العالمية من حيث القيمة، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات في الصين إلى 5.3 مليار دولار بحلول عام 2020.