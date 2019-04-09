شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكراما للموتى.. فيس بوك يطلق مزايا جديدة لإدارة حسابات المتوفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فيس بوك عن العديد من التحديثات الجديدة المخصصة للحسابات التذكارية الخاصة بالمستخدمين المتوفين، وتتيح علامة التبويب الجديدة للأصدقاء والعائلة بتبادل القصص والذكريات عن أحبائهم، مما يتيح بإبقاء حساب الشخص الراحل كما كان قبل وفاته.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكن الآن ضبط علامة التبويب عن طريق تحديد من يمكنه نشر المنشورات ومشاهدتها، وحذفها إذا لزم الأمر، وتعديل إعدادات العلامات وإزالة العلامات، كما يمكن لجهات الاتصال القديمة أيضًا تغيير صور الملف الشخصى والـCover، ونشر المشاركات فى الجزء العلوى من الملفات الشخصية والرد على طلبات الصداقة، ومع ذلك لا يمكنهم قراءة الرسائل الخاصة أو إزالة الأصدقاء أو تقديم طلبات صداقة جديدة.
على الرغم من أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل لا يمكنهم تحديد جهة اتصال قديمة، فسيسمح فيس بوك للآباء والأمهات لطفل متوفٍ بأن يصبح الوصى على ملفه الشخصى، بالإضافة إلى ذلك لن يتمكن سوى الأصدقاء وأفراد الأسرة من مطالبة فيس بوك بالتحقق من وفاة شخص ما وإحياء حساب الشخص.
وفى الوقت نفسه، يقول فيس بوك إنه يعمل على تحسين أنظمته التى تمنع ظهور التوصيفات التذكارية فى "الأماكن التى قد تسبب الضيق"، مثل تذكيرات أعياد الميلاد أو اقتراح الشخص المتوفى باعتباره مدعوًا محتملاً لحدث ما.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إكراما للموتى.. فيس بوك يطلق مزايا جديدة لإدارة حسابات المتوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.