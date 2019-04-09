شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينشئ خريطة لأفريقيا لمساعدة وكالات الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ فيس بوك خريطة سكانية من قبل بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعى، إلا أن الموقع قدم مؤخرا خرائط جديدة مفصلة للغاية لكثافة السكان تغطى "غالبية" أفريقيا، مما يساعد وكالات الإغاثة فى معرفة إلى أين تذهب عند تقديم المساعدات، فيما تشبه هذه التقنية ما استخدمه فيس بوك من قبل، لكن التعديلات على الصيغة أبقت على الدقة العالية حتى فى جميع أنحاء إفريقيا التى تبلغ مساحتها 16 مليون ميل مربع.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد كان المشروع يعتمد على شبكة عصبية تصنف 11.5 مليار صورة عبر الأقمار الصناعية بمساحة ضخمة (64 × 64 بكسل لكل منهما)، والتى يمكن أن تحدد المكان الذى يعيش فيه الأشخاص بناءً على وجود المبانى فى كل إطار، وعند دمجها مع بيانات التعداد وبعض عمليات التحقق، يمكن لـفيس بوك تحديد 110 مليون موقع منزلى فى غضون أيام، وتخطى المناطق التى يعرفون أنها غير مأهولة.

إنها ليست صورة كاملة للقارة، وفيس بوك لديه بعض الطرق للذهاب قبل أن يتمكن من تحديد الأرض، كما أن هناك المزيد من الدول قادمة، وتغطية جزء كبير من قارة أصبح أمرا قادم، حيث يسعى فيس بوك إلى النجاح من خلال خرائطه السكانية فى بلدان مثل ملاوى وتنزانيا، حيث ساعد فى توفير التطعيمات والكهرباء إلى المناطق الريفية، فيما يمكن للبيانات الجديدة تضخيم تلك الجهود والتأكد من حصول المجتمعات النائية على المساعدة التى تحتاجها.