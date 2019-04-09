تكنولوجيا: تسريبات Geekbench تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy A80

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم غداً 10 من أبريل للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة Galaxy A، واليوم كشفت تسريبات Geekbench عن مواصفات Galaxy A80 بعد أن تم إعتماد الهاتف رسمياً.

تشير التوقعات إلى أن العملاق الكوري في طريقها للإعلان غداً عن هاتف Galaxy A90 أو Galaxy A80 الذي ظهر اليوم في تسريبات جديدة من Geekbench.

وقد كشفت تسريبات Geekbench عن مواصفات Galaxy A80 الذي يعرف الآن برمز Galaxy SM-A805F، والذي يأتي برقاقة SM 6150 حيث تشير التوقعات إلى أنها الإصدار الجديد لرقاقة Snapdragon 675، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

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أيضاً كشفت التسريبات عن نتائج آداء هاتف Galaxy A80 الذي سجل 2488 نقطة في الأنوية الآحادية، و6732 في الأنوية المتعددة، كما يأتي هاتف Galaxy A80 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش وجودة عرض Full-HD بلس، ويتميز هذا الإصدار بوحدة منزلقة كبديل للنتوء في الشاشة، كما تضم الوحدة إعدادات ثلاثية للكاميرة القابلة للتدوير للعمل أيضاً ككاميرة أمامية للسيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يأتي هاتف Galaxy A80 ببطارية 3700 mAh، مع تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 25W، لذا نترقب مؤتمر سامسونج غداً لنشهد إطلاق إصدار جديد من سلسلة A هذا العام.

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