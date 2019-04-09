Tesla تخطط لترقية طرازاتها القديمة من خلال تزويدها بمحركات جديدة توفر مدى أطول

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى المشكلات التي يواجهها عادة ملاك السيارات الكهربائية هي المسافة التي يمكن قطعها بعملية شحن واحدة، فمن الصعب العثور على مكان لإعادة شحن سيارتك على عكس سيارات الديزل التي يمكنها العثور على محطات الوقود في أي مكان. لقد تغير هذا على مر السنين، فقد أصبحنا نرى المزيد من محطات الشحن، ولكنها ليست في كل مكان مثل محطات الوقود.

لهذا السبب نتخيل أن إمتلاك سيارة كهربائية قادرة على قطع مسافة أطول بعملية شحن واحدة سيكون مثالياً، والخبر السار هو أن هذا ما يمكن أن تقوم به شركة Tesla لبعض طرازاتها القديمة. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع Electrek نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، فيبدو أن شركة Tesla تتطلع إلى تقديم محركات مُحسنة لسيارات Tesla Model S و Tesla Model X.

هذه المحركات الجديدة ستستخدم محركات ألممانعة المغنطيسية وستكون مماثلة لتلك الموجودة في سيارة Tesla Model 3 بدلاً من محركات AC التي تم إستخدامها في الطرازات القديمة. ومن المفترض أن تجعل هذه المحركات الجديدة سيارات Tesla أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة مما يعني أنه ينبغي أن تكون قادرة على قطع مسافات أطول من طرازات Tesla Model S و Tesla Model X الحالية.

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وإلى جانب ذلك، فقد أوضح موقع Electrek بأن مبيعات كل من Tesla Model S و Tesla Model X تراجعت بشكل كبير في الربع الأخير، ولكن هناك فرصة لإعادة الزخم إذا تم إطلاق طرازات جديدة مع هذه المحركات الجديدة التي يمكن أن توفر مدى أطول للسائقين.