خدمة Netflix تزيل الدعم لخاصية AirPlay بسبب ” قيود تقنية “

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد AirPlay واحدة من أسهل الطرق لمشاركة المحتوى من جهاز تابع لشركة آبل إلى Apple TV. لذلك، يمكنك بسهولة مشاهدة مقاطع الفيديو التي إلتقطتها على iPhone بإستخدام هذه الميزة وحتى بث المحتوى من التطبيقات على الشاشة الكبيرة من خلال خاصية AirPlay. لن يكون ذلك ممكنًا الآن بالنسبة لتطبيق Netflix، فقد أكدت الشركة اليوم أنها قامت بإزالة دعم AirPlay في الأسبوع الماضي.

أكدت شركة Netflix لموقع The Verge أنها قامت بإزالة الدعم لخاصية AirPlay بسبب ” قيود تقنية “. ومع ذلك، فهي ليست قيودًا تقنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما بسبب شيء قامت به شركة آبل هذا العام.

تعاونت شركة آبل مع العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة التلفزيونات لدعم خاصية AirPlay 2 في التلفزيونات الحديثة الخاصة بها وفي التلفزيونات الحالية من خلال تحديث برمجي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. متحدث بإسم Netflix، أوضح للكاتب أن خاصية AirPlay 2 لا تملك معرفات رقمية والتي ستمكن Netflix من التمييز بين أجهزة التلفزيون هذه. هذا يعني أن الشركة لا يمكنها أن تتأكد من حصول مستخدميها على أفضل تجربة ممكنة لـ Netflix أثناء إرسال المحتوى إلى التلفزيونات الجديدة.

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وبالتالي، لا يبدو الأمر وكأنه يقتصر فقط على التلفزيونات الأحدث من الشركات التي تعاونت معها شركة آبل هذا العام. مستخدمو Apple TV غير محظوظين أيضًا. لن يتيح هذا التغيير لمستخدمي Apple TV بث محتوى Netflix أيضًا. وقال المتحدث بإسم الشركة : ” لا يمكننا تمييز الجهاز الذي تستخدمه، ولا يمكننا في الواقع المصادقة على الأجهزة… لذلك إضطررنا إلى إيقاف الدعم كليًا “. قامت Netflix أيضًا بتحديث صفحة الدعم الرسمية الخاصة بها لتؤكد للجميع أنه لم يعد من الممكن إستخدام AirPlay مع Netflix.