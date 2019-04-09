شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الهواتف القابلة للطى ستصل لـ 30 مليون وحدة بحلول عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لشركة أبحاث السوق جارتنر Gartner أن الهواتف القابلة للطى ستستحوذ على 5 % من الهواتف المتطورة بحلول عام 2023، والتى ستصل إلى 30 مليون وحدة، حيث من المتوقع أن تعيد إدخال الابتكار فى سوق الهواتف الذكية.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الأمريكى، فقالت "روبرتا كوززا" مدير البحوث فى جارتنر:" نتوقع أن يتعامل المستخدمون مع الهواتف القابلة للطى كما يفعلون مع هواتفهم الذكية العادية، ويستخدمونها مئات المرات يوميًا، ويكتبون على شاشته البلاستيكية، التى قد تخدش بسرعة وفقًا للطريقة التى يطوى بها".

وجاء فى البيان:"خلال السنوات الخمس المقبلة، نتوقع أن تظل الهواتف القابلة للطى منتجًا جيدًا نظرًا للعديد من تحديات التصنيع، فبالإضافة إلى سطح الشاشة، يمثل السعر حاجزًا نتوقع انخفاضه مع مرور الوقت، إذ أن السعر الحالى هو 2000 دولار، الهواتف القابلة للطى تقديم عدد كبير جدًا من المقايضات، حتى بالنسبة للعديد من الشركات التى تعتمد التكنولوجيا فى وقت مبكر، حيث من المقدر أن تصل شحنات الهواتف المحمولة إلى 1.8 مليار وحدة فى عام 2019، بانخفاض قدره 0.5 فى المائة على أساس سنوى".

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يعود سوق الهواتف المحمولة فى عام 2020 إلى النمو، مع زيادة الشحنات بنسبة 1.2 فى المئة اعتبارًا من 2019، حيث جاء فى البيان: “وصل المستخدمون إلى عتبة التكنولوجيا الجديدة والتطبيقات، مما يعنى أنه ما لم توفر الطرز الجديدة فائدة أو كفاءة جديدة أو تجارب جديدة، فلن يرغب المستخدمون أو يحتاجون للترقية "، ومع ذلك، يحتاج البائعين إلى إدراك أن المستهلكين يمدون عمر هواتفهم، حيث تتوقع شركة أبحاث السوق أن يزيد متوسط ​عمر الهاتف المتطور من 2.6 عامًا إلى 2.8 عامًا حتى عام 2023.