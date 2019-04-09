شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمحاربة المتطفلين.. تويتر تقلل عدد الحسابات التى يمكن متابعتها يوميا لـ400 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة واضحة لمحاربة حسابات البريد العشوائى والحسابات المدارة من قبل روبوتات الدردشة الكتابية التى تملأ نظامها الأساسى، أعلنت شركة تويتر اليوم تغييرا جديدا فى قواعدها تسمح للمستخدمين بمتابعة ما يصل إلى 400 حساب يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن الحد الأقصى السابق، والذى سمح بحد أقصى 1000 حساب يمكن متابعته فى يوم واحد.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فتسعى فكرة التخفيض للمساعدة على منع حسابات البريد العشوائى من تحقيق نمو سريع لشبكتها من خلال متابعة حسابات تويتر، ثم إلغاء متابعتهم بطريقة جماعية أو عشوائية، والتى تنتهك قواعد تويتر، خاصة أنه تم مؤخرا حظر عدد من الخدمات من واجهة برمجة تطبيقات تويتر لفعلها نفس الشىء، حيث كانت العديد من الشركات تقدم أدوات تتيح لعملائها متابعة عدد كبير من المستخدمين تلقائيًا، دون بذل مجهود كبير، فيما تتم العملية لجذب انتباه المستخدمين، ومحاولة حث الناس على المتابعة؛ لتضخيم عدد المتابعين.

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كذلك وفرت تويتر أداوت لإلغاء المتابعة بشكل جماعى لحساب تويتر الخاص بأولئك الذين لم يقوموا بمتابعتهم، فضلا عن توفير أدوات تلقائية أخرى، مثل أدوات لإنشاء الرسائل المباشرة المزعجة.

وقال متحدث باسم تويتر: "كجزء من التزامنا ببناء خدمة صحية، ما زلنا نركز على إيقاف الرسائل غير المرغوب فيها وإساءة استخدامها على المنصة، ولقد لاحظنا أن وجود معدل متابعة يومى مرتفع ساهم فى استمرار المشكلة، ونتيجة لذلك، قمنا اليوم بتخفيض معدل المتابعة اليومى من 1000 إلى 400".