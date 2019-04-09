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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا".
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .
أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 27
شبين الكوم 17 27
طنطا 16 26
دمنهور 13 20
الإسكندرية 15 20
بلطيم 14 20
مطروح 14 20
السلوم 13 20
سيوة 16 22
بورسعيد 16 22
دمياط 15 21
الزقازيق 15 27
الاسماعلية 15 29
السويس 16 29
العريش 15 28
رفح 15 28
رأس سدر 18 29
نخل 13 30
نويبع 20 29
طابا 17 28
كاترين 10 24
الطور 21 29
شرم الشيخ 22 29
الغردقة 21 29
مرسى علم 22 28
الفيوم 17 29
بنى سويف 17 29
المنيا 18 29
أسيوط 15 29
سوهاج 19 31
قنا 20 33
الأقصر 21 34
أسوان 23 34
أبوسمبل 23 34
الوادى الجديد 21 32
شلاتين 21 31
ابو رماد 21 31
راس حدربة 22 30
حلايب 21 29
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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