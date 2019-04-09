احذر.. استخدام المحمول أثناء القيادة يعرضك للحبس بقانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد
توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :
- استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة وتعطيل حركة المرور على الطريق
تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما
- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها
تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون و أقرت المادة 77 من...
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