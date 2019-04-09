تكنولوجيا: سماعة Zone اللاسلكية الجديدة من Logitech تدعم الشحن اللاسلكي أيضاً

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن هناك العديد من سماعات الرأس التي تعمل لاسلكيًا، إلا أنها قد تحتاج إلى أن يتم توصيلها بكابل USB في النهاية للقيام بشحنها. ولهذا، قررت شركة Logitech أن تميز نفسها عن طريق تقديم سماعة لاسلكية بشكل كامل، والتي تسمح للمستخدمين بشحنها لاسلكيًا عبر قاعدة شحن Qi اللاسلكية.
فقد قدمت الشركة سماعة Zone Wireless اللاسلكية والتي يتم شحنها بشكل لاسلكي، وأضافت Logitech إلى هذه السماعة وظيفة عزل الضوضاء مع Equalizer والذي يتم ضبطه من خلال تطبيق الهاتف المحمول، كما تتضمن هذه السماعة أيضًا أزرارًا للتحكم في مستوي الصوت.
توفر Logitech سماعتين رأس؛ Zone Wireless وZone Wireless Plus، وكلاهما مزود باتصال بلوتوث، ولكن الفرق هو أن Zone Wireless Plus تحتوي على جهاز استقبال صوتي موحد إضافي، والذي يتيح لك توصيل السماعة بستة أجهزة من Logitech.
سيتم عرض الإصدارات الجديدة خلال مؤتمر Cloud Next الخاص بجوجل في هذا الأسبوع.
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