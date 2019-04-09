شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يكتشفون مادة قادرة على إخفاء جسم ساخن عن الأشعة تحت الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد سوتشو للتكنولوجيا النانوية والإلكترونيات النانوية (سينانو) اكتشاف علماء صينيين مادة يمكن أن تخفى جسما ساخنا من أمام كاميرات الأشعة تحت الحمراء التى تستشعر الحرارة.

وقال "تشانج شيويه تونج" من الأكاديمية الصينية للعلوم - فى تصريحات اليوم الثلاثاء - إن فريق البحث الذى قاده عثر على غشاء مرن قابل للطى وقوى يمكنه تحقيق التخفى من الأشعة تحت الحمراء، موضحا أن الباحثين قاموا بتصنيع غشاء هلام غازى "إيروجل" بأداء عزل حرارى جيد وعززوه بطلاء أليافه بمادة بولى إيثيلين جلايكول (بى. إى.جى) وطبقة واقية مضادة للماء.

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وأضاف تونج أن الغشاء يخزن الحرارة عندما يذوب ويطلقها عندما يتصلب، مشيرا إلى أنه فى محاكاة لضوء الشمس، يمتص الغشاء المركب المغطى للجسم حرارة الشمس، غير أن درجة الحرارة ترتفع ببطء، مثل البيئة المحيطة، ما يجعل الأشياء غير مرئية أمام الكاميرات الحرارية.

وتابع أنه عندما يتم إيقاف تشغيل الإضاءة المحاكية لليل، يفقد الطلاء تدريجيا طاقة الحرارة المخزنة لتتناسب مع البيئة المحيطة.. لافتا إلى أن الغشاء لديه نطاق واسع من التطبيقات، حيث لا يقتصر استخدامه فى التخفى من الأشعة تحت الحمراء فحسب، بل يمكن استخدامه كمادة عازلة للحرارة للمكونات الإلكترونية وفواصل البطارية.

يذكر أن إخفاء الأشياء من أجهزة التصوير الحرارى ليس مفيدا للبحث فحسب، بل مفيد أيضا للتطبيقات العسكرية والتقنية، وتم نشر الاكتشاف فى العدد الأحدث من المجلة الأكاديمية "الجمعية الكيميائية الأمريكية".