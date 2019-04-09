شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 72% من مستخدمى تويتر فى المنطقة يعتبرونه مصدرا لمتابعة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ثيو لوك، رئيس قسم شراكات للمحتوى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بموقع "تويتر"، عن تعاون الشركة مع أكثر من 16 جهة، لتقديم محتوى الفيديو فى مجالات الرياضة والترفيه والأخبار وفقا لبيان الثلاثاء.

وأضاف: "نعلم أن مستخدمى تويتر فى جميع أنحاء العالم يميلون إلى مشاهدة الفيديو الذى يبث بصورة حية، مشيرا إلى إحدى الدراسات المتخصصة فى استطلاع رؤى المستهلكين وتحليلها، أكدت أن أغلب مستخدمى تويتر 72% فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، و62% فى مصر – يعتبرون تويتر أحد المصادر الرئيسية للوصول إلى محتوى الفيديو على الإنترنت، فيما شاهد 64% من مستخدمى تويتر بثاً مباشراً للفيديو على تويتر من قبل.

كانت تويتر قد خفضت عدد الحسابات التى يمكن لمستخدميها متابعتها يوميا من 1000إلى 400، من أجل محاربة حسابات البريد العشوائى والحسابات المدارة من قبل روبوتات الدردشة الكتابية على منصتها.

وتتمثل فكرة التخفيض فى المساعدة على منع حسابات البريد العشوائى من تحقيق نمو سريع لشبكاتهم عبر متابعة حسابات "تويتر"، ثم إلغاء متابعتهم بطريقة جماعية أو عشوائية، والتى تنتهك قواعد الشركة.