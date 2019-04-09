تكنولوجيا: HONOR تستعد للإعلان عن هاتف Honor 20i وجهاز MAGICBOOK في 17 من أبريل

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة HONOR مؤتمرها القادم في 17 من أبريل للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من الهواتف الذكية Honor 20i، إلى جانب جهاز الحاسب المحمول MAGICBOOK.
أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط شركة HONOR للإعلان عن هواتف Honor 20، وHonor 20 Lite وأيضاً Honor 20 Pro، إلا أن شركة Honor أطلقت إعلان تشويقي لمؤتمرها القادم في 17 من أبريل، والذي تكشف فيه عن هاتف Honor 20i على أن يعقد المؤتمر في الصين.
ويشير الإعلان التشويقي إلى أن هاتف Honor 20i سيأتي بتصميم النتوء العلوي في الشاشة الذي يضم كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي، إلا أن الإعلان التشويقي لم يكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتف Honor 20i الذي يظهر للمرة الأولى في إعلان Honor.
وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن شركة Honor ستقدم هاتف Honor 20 Lite في إصدار خاص للسوق الصيني في 25 من أبريل، من جانب أخر أطلقت الشركة إعلان تشويقي منفصل لجهاز Honor MagicBook للعام 2019 الذي يكشف عنه أيضاً خلال فعاليات المؤتمر.
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