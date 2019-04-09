باحثون في جامعة ستانفورد يكتشفون طريقة لتخزين الطاقة المتجددة الفائضة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة، فقد قطعنا شوطًا طويلًا بالتأكيد. ومع ذلك، فالمشكلة هي أننا في بعض الأحيان نولد أكثر مما نحتاج ولا تكون لدينا دائمًا وسيلة لتخزين الطاقة الزائدة. هذا يعني أنه ستكون هناك لحظات عندما تكون لدينا فيها الكثير من الطاقة، وأوقات لا نملك فيها ما يكفي ولا يمكننا الوصول إلى هذه الطاقة الزائدة.

ومع ذلك، يبدو أن الباحثين في جامعة ستانفورد توصلوا إلى فكرة يتم من خلالها أخذ الطاقة المتجددة الزائدة وتحويلها إلى ميثان. هذا يعني أنه في حالة حاجتنا إلى طاقة إضافية، فيمكننا ببساطة حرق الميثان وإستخدامه كمصدر للطاقة بدلاً من ذلك.

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يتم ذلك عن طريق إستخدام الكائنات الحية الدقيقة Methanococcus maripaludis. هذه الكائنات الحية الدقيقة تستهلك الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، وفي المقابل تنتج الميثان. سيستخدم الباحثون قطبًا يعمل بالطاقة المتجددة لتقسيم المياه وتحرير ذرات الهيدروجين التي سيتم تقديمها إلى هذه الكائنات الحية الدقيقة التي ستطلق غاز الميثان الذي سيتم التقاطه وتخزينه من أجل إستخدامه في المستقبل.

يوجد الآن بعض القلق بشأن حرق الميثان لأنه يطلق ثاني أكسيد الكربون، ولكن بما أن طريقة الإنتاج هذه تتم عن طريق سحب ثاني أكسيد الكربون من الجو، فستكون عملية محايدة نسبياً للكربون. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الباحثون من الارتقاء بهذه الفكرة إلى مستوى أكبر، ولكنها على الأقل تبدو واعدة.