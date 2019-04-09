عدد المشتركين في خدمة Apple Music بالولايات المتحدة يفوق عدد المشتركين في Spotify

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر Spotify و Apple Music من الخدمات الموسيقية الأكثر شعبية في العالم. لا تزال Spotify في المقدمة، ولكن يبدو أن Apple Music تمكنت من إحداث تأثير في أحد أكثر الأسواق ربحًا في قطاع الموسيقى. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فيبدو أن عدد المشتركين في خدمة Apple Music بالولايات المتحدة الأمريكية تجاوز عدد المشتركين في خدمة Spotify في نفس البلد.

سمعت وكالة الأنباء رويترز من شخص مطلع على المسألة أن خدمة Apple Music التابعة لشركة آبل تفوقت على Spotify فيما يتعلق بالمشتركين في الخطط المدفوعة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المصدر أنه في حين كان لدى Spotify نحو 26 مليون مشترك في أواخر شهر فبراير الماضي، فقد أصبح لدى Apple Music بحلول ذلك الوقت نحو 28 مليون مشترك.

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تستمر Spotify في الحصول على المزيد من المستمعين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام بفضل خطتها المجانية المدعومة بالإعلانات. فيما يتعلق بعدد المشتركين على الصعيد العالمي، فالمحللون يعتقدون بأن Spotify لا تزال تقود الطريق من حيث عدد المشتركين في جميع أنحاء العالم.

يصعب تأكيد هذه الأرقام لأن آبل ولا Spotify تكشف عن عدد المشتركين في خدماتها حسب كل بلد. لا تكشف شركة آبل عن عدد المشتركين في خدمة Apple Music بشكل منتظم، وكانت آخر مرة فعلت فيها ذلك في شهر مايو من العام 2018 عندما وصلت إلى 50 مليون مشترك. كشفت Spotify في تقريرها المالي ربع السنوي الأخير أن لديها 96 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم و207 مليون مستخدم نشط شهريًا.