آبل تبحث في كابلات الشحن المغناطيسية لتعويض MagSafe

فاطمة أيت طالب - دبي - شعر الكثيرون بخيبة أمل كبيرة عندما إختارت شركة آبل إستبدال منفذ الشحن MagSafe بمنفذ USB Type-C. وذلك لأن المنفذ MagSafe يستخدم المغناطيس لتوصيل الكابل بالحواسيب المحمولة مثل MacBook Pro، مما يجعل من السهل فصله عندما يتم إنجاز العمل. في الوقت نفسه، من المفهوم لماذا قررت شركة آبل الإنتقال إلى USB Type-C.

والسبب في ذلك هو الراحة التي يوفرها USB Type-C، فهو يتيح للمستخدمين إمكانية توصيل الحاسوب المحمول مع شاشة خارجية وشحنه في نفس الوقت بإستخدام كابل واحد. ومع ذلك، هناك بعض الأخبار السارة التي تتمثل في أنه على الرغم من أن شركة آبل قامت بالتخلي عن منفذ MagSafe، فهي تواصل البحث في الكابلات المغناطيسية للشحن.

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هذا وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا عن ” أنظمة الشحن الذكية للأجهزة الإلكترونية المحمولة ” والتي تصف النظام الذي يستخدم المغناطيس في الكابلات لمنع حدوث أي ضرر إذا تم سحبه. ووفقا لشركة آبل، فهي تقول : ” يشتمل نظام الشحن الذكي على موصل ممغنط وعنصر للشحن يمكن تهيئتهما لجذب الموصل وصده ديناميكيًا من وإلى الجهاز الإلكتروني المحمول “.

بطبيعة الحال، لا توجد طريقة لتأكيد ما إذا كانت شركة آبل ستجعل براءة الإختراع هذه تتحول إلى حقيقة واقعة. ومع ذلك، فمن المشجع أن نرى شركة آبل لم تتخلى عن MagSafe بالكامل حتى الآن، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستقوم باعادة موصلات الشحن المغناطيسية إلى الحواسيب الخاصة بها أم لا.