الأرصاد:انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار غرب وجنوب البلاد اليوم الثلاثاء

كتب: أحمد حامد دياب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تخفض درجات الحرارة، اليوم، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 27 18

الإسكندرية 20 15