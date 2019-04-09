iPhone المتوافق مع شبكات 5G قد يصل في العام 2020 كما هو مخطط له

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر في العام الماضي تقرير لمح إلى وصول أول هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020. ومع ذلك، فقد كشف تقرير من الأسبوع الماضي أن شركة آبل قد تفوت هذا الموعد النهائي وأنه قد لا يتم إطلاق هذا الهاتف حتى العام 2021. هذا على ما يبدو بسبب الصعوبة التي واجهتها شركة آبل في الحصول على مكونات 5G اللازمة.
إذا كنت من عشاق iPhone وتريد الإنتظار حتى العام 2021 للحصول على iPhone المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه صدر اليوم تقرير جديد من موقع Fast Company يقول بأن هذا الأخير حصل على معلومات من مصادره الخاصة تقول بأن شركة Intel تعمل جاهدة بالفعل على تطوير مودم 5G لشركة آبل، وأنها قامت في الواقع بتفويت العديد من المواعيد الأخرى في محاولة لضمان تطوير مودم 5G الخاص بها بوتيرة ثابتة.
لقد علقت شركة Intel منذ ذلك الحين على تقرير Fast Company حيث قالت : ” كما قلنا في نوفمبر من العام 2018، تخطط Intel لدعم إطلاق الأجهزة الإستهلاكية في العام 2020 مع المودم Intel XMM 8160 5G المتعدد الأوضاع “. وبناءً على هذا التعليق، فيبدو أن الأمور تسير كما هو مخطط له وأنه لا يزال من الممكن إطلاق هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في الموعد المحدد.
نظرًا إلى أنه لا توجد هناك العديد من الشركات التي تنتج مودمات 5G، ونظرًا أيضًا إلى المعركة القانونية الجارية حاليًا بين آبل وكوالكوم، فمن الواضح أن إستخدام مودمات 5G التابعة لشركة كوالكوم هو أمر غير وارد. وبالنسبة لشركة سامسونج، فهي بدأت للتو بالإنتاج الضخم لمكونات 5G الخاصة بها، ولكنها لا تزال تمثل بديلاً محتملاً.
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