شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصور كورى يوثق ظاهرة "ابتلاع" القمر لكوكب زحل لحظة بلحظة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مجموعة من الصور والفيديوهات فى توثيق ظاهرة ابتلاع القمر لكوكب زحل، ليعود الكوكب الغازى العملاق فى الظهور بالنهاية من الجانب الآخر من القمر، لاستكمال عملية تسمى الحجب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، التقط المصور الكورى "كورى شميتز" هذا الحدث السماوى، الذى استمر لمدة ساعة و 44 دقيقة، كما تم نشر لقطات من الكوكب الغامض لفترة وجيزة أثناء اختفائه وراء القمر على يوتيوب وانستجرام.

وكتب شميتز تعليقا على هذه الفيديوهات: "المنظر الخام من خلال تلسكوب التصوير الكوكبى الخاص بى من جنوب إفريقيا".

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ونشر شميتز صورة منفصلة على انستجرام مع تلوين يظهر زحل وحلقاته فى الخلفية، وخلفه القمر بالقرب منه، إذ تطلب الأمر دمج صورتين منفصلتين، واحدة تأخذ بيانات ملونة من الكوكب وآخرى من القمر.



القمر وزحل

وأوضح شميتز: "إنها صورة مركبة مصنوعة من مجموعتين من بيانات RGB ، واحدة للقمر وواحدة لزحل، واضطررت إلى صنع صورة مركبة لأن القمر أكبر بكثير من سطوع زحل، لذلك تمت معالجة القمر وزحل بشكل منفصل ودمجهما."