شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ابنك قفلك "الأيباد" .. اعرف تفتحه إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من الأحيان يتعرض الآباء لمواقف محرجة عند ترك هواتفهم أو أجهزة الآيباد الخاصة بهم مع أطفالهم، والتى منها على سبيل المثال غلق الجهاز برقم سرى نتيجة إدخال الطفل للرقم السرى بشكل خاطئ لأكثر من مرة، وفيما يلى نعرض كيف يمكن حل هذه المشكلة كما يلى، مع ملاحظة أن هذه الطريقة ستؤدى إلى حذف كافة البيانات الموجودة على الجهاز:

- يجب على المستخدم توصيل جهاز الآيباد أو الأيفون بالكمبيوتر.

- تشغيل برنامج iTunes.

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- يقوم المستخدم بعد ذلك بإجبار الجهاز على عمل "إعادة تشغيل".

- ستظهر نافذة جديدة منبثقة توفر للمستخدم خيار الاستعادة Restore أو التحديث.

- اختيار Restore، يعنى أن iTunes سيقوم بتنزيل البرنامج مرة أخرى على جهاز iPad الخاص بك، ويقوم المستخدم بإعداده بشكل طبيعى كالمعتاد.

- من خلال هذه الطريقة يمكن استعادة فتح قفل شاشة الجهاز مرة أخرى بكل سهولة.