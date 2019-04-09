شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ابنك قفلك "الأيباد" .. اعرف تفتحه إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من الأحيان يتعرض الآباء لمواقف محرجة عند ترك هواتفهم أو أجهزة الآيباد الخاصة بهم مع أطفالهم، والتى منها على سبيل المثال غلق الجهاز برقم سرى نتيجة إدخال الطفل للرقم السرى بشكل خاطئ لأكثر من مرة، وفيما يلى نعرض كيف يمكن حل هذه المشكلة كما يلى، مع ملاحظة أن هذه الطريقة ستؤدى إلى حذف كافة البيانات الموجودة على الجهاز:
- يجب على المستخدم توصيل جهاز الآيباد أو الأيفون بالكمبيوتر.
- تشغيل برنامج iTunes.
- يقوم المستخدم بعد ذلك بإجبار الجهاز على عمل "إعادة تشغيل".
- ستظهر نافذة جديدة منبثقة توفر للمستخدم خيار الاستعادة Restore أو التحديث.
- اختيار Restore، يعنى أن iTunes سيقوم بتنزيل البرنامج مرة أخرى على جهاز iPad الخاص بك، ويقوم المستخدم بإعداده بشكل طبيعى كالمعتاد.
- من خلال هذه الطريقة يمكن استعادة فتح قفل شاشة الجهاز مرة أخرى بكل سهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لو ابنك قفلك "الأيباد" .. اعرف تفتحه إزاى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.