شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر ألعاب Tencent متاح خارج الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن شركة الألعاب الصينية Tencent تمتلك حصة فى Epic Games، لكن هذا لم يمنعها من تقديم متجر ألعاب دولى خاص بها، حيث أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة خدمة WeGame X ويمكن الوصول إليها فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك باللغة الإنجليزية من خلال كل من الويب وكذلك تطبيق مخصص.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فسيبدو المتجر الجديد مألوف للمستخدمين الذين كانوا قد استخدموا Epic Games Store أو خدمات أخرى مثل Steam.
ويُعد WeGame X حاليًا خدمة الوصول المبكر لبعض الألعاب، وهو يضم حوالى 17 لعبة فقط فى الوقت الحالى، ومعظمها من الهند وبعضها يعرفها اللاعبين غير الصينيين، ولعل أشهرها لعبة My Time at Portia الأكثر شهرة لمجموعة من الجمهور العالمى، وقد ترى المزيد من الألعاب البارزة فى المستقبل القريب.
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