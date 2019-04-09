شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق متصفح Chromium Edge للتجربة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مايكروسوفت أول نسخة تجريبية للمطورين من الجيل التالى لمتصفحها للويب Microsoft Edge، حيث كشفت الشركة عن موقع Microsoft Edge Insider الجديد الذى يمكن للمستخدمين من خلاله الوصول إلى نسخ المعاينة الأولى لمتصفح Microsoft Edge الجديد المستند إلى كروميوم Chromium.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فإن المتصفح الجديد متاح من خلال 3 إصدارات هى Developer وBeta وCanary وذلك لإلقاء نظرة مبكرة على كيفية تغير Edge، مع تحديثات يومية أو أسبوعية للتغييرات التى تطرأ على Edge، فيما يشبه المتصفح بشكل كبير متصفح جوجل كروم، لكنه بتصميم مايكروسوفت Fluent Design.
وقد ركزت مايكروسوفت على أساسيات التصفح ودعم الإضافات ضمن هذا الإصدار المبكر من Edge المبنى على Chromium، فيما تقوم مايكروسوفت حاليا بالبحث فى تعليقات المستخدمين بعد أن وفر المتصفح دعمًا كاملًا لملحقات متصفح جوجل كروم الحالية.
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