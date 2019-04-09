جارتنر: 30 مليون هاتف قابل للطي خلال 4 سنوات

أشار تقرير جديد صدر اليوم الاثنين عن شركة أبحاث السوق جارتنر Gartner إلى أن الهواتف الذكية القابلة للطي سوف تمثل 5 في المئة من الهواتف المتميزة، بحلول عام 2023، وأنها سوف تصل إلى 30 مليون هاتف.

ومن المتوقع أن تعيد الهواتف القابلة للطي إدخال الابتكار في سوق الهواتف الذكية، إذ تتنبأ جارتنر بإمكانية أن يستعمل المستخدمون الهواتف الذكية القابلة للطي، كما يفعلون الآن مع هواتفهم الذكية العادية.

وقال روبرت كوزا Roberta Cozza، مدير البحوث في جارتنر، عبر بيان: “سوف يستعمل المستخدم هاتفه القابل للطي مئات المرات يوميًا، ويفتحه ويغلقه بشكل مستمر، ويكتب على شاشته البلاستيكية التي قد تخدش بسرعة اعتمادًا على الطريقة التي تطوى بها”.

وتتوقع جارتنر أن تظل الهواتف القابلة للطي منتجًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالنظر إلى العديد من تحديات التصنيع، بالإضافة إلى سطح الشاشة، إذ يمثل السعر حاجزًا تخمن الشركة انخفاضه مع مرور الوقت.

ومن المقدر أن تنخفض شحنات الهواتف المحمولة انخفاضًا طفيفًا قدره 0.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2019، من 1.81 مليار إلى 1.8 مليار.

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لكن من المتوقع أن يعود سوق الهواتف المحمولة إلى النمو في عام 2020 ليصل إلى 1.83 مليار، مدعومًا بوصول الأجهزة القابلة للطي، وأجهزة هاتف 5G، مع زيادة الشحنات بنسبة 1.2 في المئة عن عام 2019.

وأضاف كوزا: “وصل المستخدمون إلى الحد الأعظمي بالنسبة للتكنولوجيا، والتطبيقات الجديدة، مما يعني أنه في حال لم تقدم النماذج الجديدة فائدة أو كفاءة أو تجارب جديدة مهمة، فلن يرغب المستخدمون أو يحتاجون للترقية، ونتيجة لذلك، نتوقع أن يستمر سوق الهواتف المحمولة المتميزة في إظهار انخفاض في الأسواق الناضجة خلال عام 2019”.

وتحتاج الشركات المصنعة للهواتف إلى إدراك حقيقة أن المستهلكين يحتفظون بهواتفهم الذكية الآن لأطول فترة ممكنة، وتتوقع شركة أبحاث السوق أن يزيد متوسط عمر الهاتف المتميز من 2.6 عامًا إلى 2.8 عامًا بحلول عام 2023.

كما توقعت جارتنر خروج المزيد من أجهزة الحاسب الشخصية عن العمل دون استبدالها، مع تراجع سوق الأجهزة العالمية، وانخفاض أجهزة الحاسب التقليدية بنسبة 3 في المئة خلال عام 2019 لتصل إلى 189 مليون حاسب.

بينما يصل إجمالي شحنات أجهزة الحاسب الشخصية إلى 258 مليون في عام 2019، بانخفاض قدره 0.6 في المئة، على أن يمثل نظام التشغيل ويندوز 10 ما نسبته 75 في المئة من سوق أجهزة الحاسب الاحترافية بحلول عام 2021.